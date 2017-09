<img width="400" height="218" style="width:4.1666in;height:2.2708in" src="http://www.thestkittsnevisobserver.com/wp-content/uploads/62AF470BCBAB4599A2F90551FEB615FA.png" alt="St. Kitts spared heavy damage, cruise ships to arrive Saturday – Description: s.yimg.com/nq/storm/assets/enhancrV2/12/overlay-tile.png” v:shapes=”_x0000_s1026″> St. Kitts spared heavy damage, cruise ships to arrive Saturday By Anne Kalosh St. Kitts spared heavy damage, cruise ships to arrive Saturday