NAME: VINCENT TAYLOR
ALIAS: SHUNGY/BUNGO/
LYAH
ADDRESS: MCKNIGHT/SANDY
POINT
D.O.B: 29-08-1980
AGE: 37 YEARS
BIRTHPLACE: ST. KITTS
COMPLEXION: DARK
HAIR: BELIEVED TO BE
CUT LOW
EYES: DARK BROWN
HEIGHT: 5’10”
WEIGHT: 160 LBS
BUILT: MEDIUM
A WARRANT IS IN EXISTENCE FOR THE ARREST OF VINCENT TAYLOR OF MCKNIGHT FOR THE ARMED ROBBERY COMMITTED IN SANDY POINT ON DECEMBER 26, 2017. HE IS ALSO A PERSON OF INTEREST IN THE SHOOTING DEATH OF SERGEANT LEON POWELL. HE IS CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS. ANYONE WHO SEES HIM OR KNOWS OF HIS WHEREABOUTS IS ASKED TO CONTACT THE VIOLENT CRIME UNIT BY DIALING 467-1887, 467-1888, 662-3462 OR THE NEAREST POLICE STATION.