NAME: LASHON
HENDRICKSON
ADDRESS: PONDS EXTENSION
D.O.B: 04/08/1996
AGE: 22 YEARS
BIRTHPLACE: ST. KITTS
COMPLEXION: DARK
HAIR: FLAT HAIR CUT
EYES: BROWN
HEIGHT: 6’2”
BUILT: SLIM
LASHON HENDRICKSON, ALSO KNOWN AS DEREK LASHON HENDRICKSON, OF PONDS EXTENSION ESCAPED POLICE CUSTODY ON AUGUST 03, 2018. HE WAS ARRESTED AND CHARGED FOR THE OFFENCES OF HOUSEBREAKING AND LARCENY. ANYONE WHO SEES HIM OR KNOWS OF HIS WHEREABOUTS IS ASKED TO CONTACT THE CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT AT 465-2241, EXT. 4220 OR 4231, OR THE NEAREST POLICE STATION.