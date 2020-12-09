THE ROYAL ST. CHRISTOPHER AND NEVIS POLICE FORCE
NAME: CAVIN GRANT
ALIAS: BIG CHEESE
ADDRESS: FORT THOMAS ROAD
D.O.B: 19-04-1978
AGE: 42 YEARS OLD
BIRTHPLACE: ST. KITTS
COMPLEXION: DARK
HAIR: BLACK
EYES: BROWN
HEIGHT: 5′ 11″
BUILD: MEDIUM
CAVIN GRANT, ALSO KNOWN AS BIG CHEESE, OF FORT THOMAS ROAD,
BASSETERRE IS BEING SOUGHT BY POLICE FOR LARCENY. HE ESCAPED
POLICE CUSTODY ON DECEMBER 09, 2020. CAVIN GRANT IS BEING
ASKED TO PRESENT HIMSELF TO THE NEAREST POLICE STATION.
ANYONE WHO SEES HIM OR KNOWS OF HIS WHEREABOUTS IS ASKED
TO CONTACT THE BASSETERRE POLICE STATION AT 465-2241, THE
NEAREST POLICE STATION OR CALL THE CRIME HOTLINE AT 707. ALL
INFORMATION SHARED WILL BE TREATED AS CONFIDENTIAL.
THE ROYAL ST. CHRISTOPHER AND NEVIS POLICE FORCE